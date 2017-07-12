Официальный журнал ЕС опубликовал решение о ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС

В ЕС обнародовали решение об окончательной ратификации Советом ЕС Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.
Текст решения опубликован в Официальном журнале ЕС.
Сообщается, что решение вступает в силу со дня его принятия.
Совет ЕС утвердил Соглашение об асоции с Украиной и ЕС 11 июля, таким образом Европейский Союз окончательно завершил ратификацию Соглашения.
Ожидается, что Соглашение полностью вступит в силу с 1 сентября 2017 года.
Работа над Соглашением об ассоциации Украины и ЕС заняла 10 лет.
Работу над текстом Соглашения было завершено в 2013 году, а его подписание состоялось уже в 2014 году - после революции достоинства.
В течение 2014-2017 годов Соглашение ратифицировали Верховная Рада, Европарламент, а также национальные парламенты всех стран ЕС