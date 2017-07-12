Найти
АКТУАЛЬНО

В ПАСЕ затормозили создание пророссийской группы через фальсификацию подписей

В Киеве стартует двухдневный саммит Украина-ЕС

Стали известны подробности встречи Порошенко с послами НАТО, где говорили о ПДЧ

В Сербии перевернулся польский автобус: 1 погибший, 25 пострадавших

Боевики ИГИЛ объявили о гибели своего лидера Аль-Багдади - СМИ

ЕС окончательно завершил ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС



Официальный журнал ЕС опубликовал решение о ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС

Среда, 12 июля 2017, 11:11
Версия для печати Комментарии

В ЕС обнародовали решение об окончательной ратификации Советом ЕС Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

Текст решения опубликован в Официальном журнале ЕС.

Сообщается, что решение вступает в силу со дня его принятия.

Совет ЕС утвердил Соглашение об асоции с Украиной и ЕС 11 июля, таким образом Европейский Союз окончательно завершил ратификацию Соглашения.

Ожидается, что Соглашение полностью вступит в силу с 1 сентября 2017 года.

Работа над Соглашением об ассоциации Украины и ЕС заняла 10 лет.

Работу над текстом Соглашения было завершено в 2013 году, а его подписание состоялось уже в 2014 году - после революции достоинства.

В течение 2014-2017 годов Соглашение ратифицировали Верховная Рада, Европарламент, а также национальные парламенты всех стран ЕС

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
12:46
Китай открывает первую военно-морскую базу за рубежом
12:27
В Албании внук коммунистического диктатора получил 10 лет за контрабанду кокаина
12:11
США продлили отмену антидемпинговой пошлины для украинских труб
11:57
В Берлине полиция провела аресты за кражу 100-килограммовой золотой монеты
11:46
НАТО выразит РФ возмущение из-за опасных маневрах самолетов над Балтикой - СМИ
11:30
Рада ратифицировала Соглашение о сотрудничестве между Украиной и Европолом
11:17
Президент Турции: ЕС просто зря тратит наше время
11:11
Официальный журнал ЕС опубликовал решение о ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС
10:54
Трамп впервые прокомментировал скандал вокруг встречи своего сына с юристом из РФ
10:37
Турцию возмутили заявления главы МИД Греции по Кипру
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ

Двойной контроль: как ЕС контролирует неправительственные организации и как это хотят делать в Украине

Добропорядочные неправительственные организации не боятся отчитываться до мельчайших деталей включительно, ведь это заложено в самой сущности их работы. Однако, введение параллельной отчетности вызывает предположение, что чиновники потенциально смогут сводить с ними счеты.

Сергей Сидоренко, Европейская правда

Плагиат и подделка: как создают пророссийскую группу в ПАСЕ

Выяснилось, что создание пророссийской группы в ПАСЕ теряет свой смысл. Если претензии других фракций будут одобрены, то в следующем году группа не получит ни финансирования, ни должностей в комитетах, ни права претендовать на руководство ассамблеей ...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка новостей возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  