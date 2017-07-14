США потребуют от стран дополнительные данные о просителей виз

Пятница, 14 июля 2017, 08:50

США потребуют от других стран предоставить дополнительную информацию о людях, которые подали заявление на получение американской визы, при несоблюдении требований угрожают санкциями.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатическую телеграмму, разосланною во все диппредставительства США.

Страны, которые в течение 50 дней не будут придерживаться новых требований или не сделают шаги для их выполнения столкнутся с ограничениями на поездки в США. Нововведения будут действовать в рамках выполнения миграционного указа Президента США Дональда Трампа.

По запросу Вашингтона все страны должны будут предоставлять "любую другую идентификационную информацию о личности", которая желает получить визу в США, в том числе его биометрические и биографические данные.

Документ также устанавливает требования для стран предоставлять данные о частных лицах, подозреваемых в терроризме. Кроме этого, по требованию Вашингтона должна быть предоставлена ​​информация об их судимости.

"Впервые правительство США устанавливает стандарты для информации, которую требует от всех стран, особенно в поддержку иммиграции и проверки путешественников", - говорится в документе.

Новые требования является частью мероприятий, которые администрация Дональда Трампа внедряет для защиты США от террористических атак.