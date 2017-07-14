Трамп утверждает, что не снимет санкций с РФ до разрешения конфликта в Украине

Пятница, 14 июля 2017, 09:36

Президент США Дональд Трамп не отменит санкций против России, пока не будет достигнут прогресс в Украине и Сирии.

Об этом Трамп заявил в президентском самолете, направляясь в Париж, сообщает Politico.

"Сейчас у нас действуют очень тяжелые санкции протии России. Я не хотел и даже не думал отменять их. Кто-то говорил, Дональд Трамп хочет (отменить санкции - Ред.) - я не хочу отменять их", - сказал президент США.

Он подтвердил, что для снятия ограничений с Российской федерации необходим прогресс в решении конфликтов в Украине и Сирии.

"Я никогда не отменю санкций, пока не будет сделано то, что удовлетворит нас всех, удовлетворит всех в Украине и Сирии. Я заключал замечательные сделки. Это то, что я делаю. Зачем мне отменять санкции, если я ничего не получу?", - отметил Трамп.

Вместе с тем Дональд Трамп избежал от ответа от вопроса, подпишет ли он новый законопроект о санкциях против РФ, который ожидает одобрения Палатой представителей США.

Напомним, после встречи с президентом России Путиным в Гамбурге Дональд Трамп заявил, что не обсуждал с российским президентом санкций, подчеркнув, что сначала нужно решить проблемы Украины и Сирии.