В результате нападения в Египте погибли двое украинцев - СМИ

Пятница, 14 июля 2017, 17:28

Во время нападения на египетском курорте Хургада погибли двое украинских туристов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в МВД и секретных службах Египта.

"Двое украинских туристов погибли и четверо других туристов получили ранения во время ножевого нападения на египетском курорте Хургада", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, нападения произошли в курортном городе Хургада. Мужчина сначала напал на людей в одном отеле, после чего перелез забор и, перебравшись в другой отель, ранил еще троих человек.

Охранникам отеля удалось задержать нападавшего, его передали полиции.

Сначала сообщалось о семи раненых.