В результате нападения в Египте погибли двое украинцев - СМИ

Во время нападения на египетском курорте Хургада погибли двое украинских туристов.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в МВД и секретных службах Египта.
"Двое украинских туристов погибли и четверо других туристов получили ранения во время ножевого нападения на египетском курорте Хургада", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, нападения произошли в курортном городе Хургада. Мужчина сначала напал на людей в одном отеле, после чего перелез забор и, перебравшись в другой отель, ранил еще троих человек.
Охранникам отеля удалось задержать нападавшего, его передали полиции.
Сначала сообщалось о семи раненых.