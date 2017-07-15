США предлагают выделить на помощь Украине $ 410 млн

Суббота, 15 июля 2017, 11:21

Комитет по вопросам ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США предлагает выделить на помощь Украине не менее 410 млн долларов.

Об этом сообщает посольство Украины в США со ссылкой на проект "Закона об ассигновании на нужды Государственного департамента, зарубежные операции и смежные программы на 2018 финансовый год".

"Несмотря на существенное сокращение общего бюджета Государственного департамента, смета помощи Украине по линии внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов и причастных агентств сохранена на уровне 2017 - в объеме, не меньше 410 465 000 долларов", - говорится в сообщении.

В посольстве объяснили, что законопроект предусматривает финансирование на оборонные цели по программе "Международное военное финансирование" (Foreign Military Financing) для Украины на уровне не меньшем текущего бюджетного года, а также законодательную возможность для выделения в случае необходимости средств под предоставлении нашему государству дополнительных кредитных гарантий .