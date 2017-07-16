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В годовщину путча Эрдоган пообещал отсекать головы предателям

Воскресенье, 16 июля 2017, 09:54
Версия для печати Комментарии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вернулся к жесткой риторики о введении смертной казни, пообещав "отсекать головы всем предателям".

Об этом Эрдоган сказал в субботу вечером, произнося речь перед тысячами турок к годовщине попытки переворота в Турции, передает AFP.

"Прежде всего, мы отсечем головы этих предателей", - сказал Эрдоган в Стамбуле, вызвав возгласы толпы, что смертная казнь в Турции должна быть восстановлена.

Эрдоган пообещал подписать любой законопроект, который одобрит парламент для восстановления смертной казни. "Мы государство, где управляет верховенство закона. Если дело дойдет до меня после парламента, я его подпишу", - сказал Эрдоган.

Введение смертной казни положит конец амбициям Анкары относительно членства в ЕС.

Вследствие попытки переворота в Турции 15 июля прошлого года погибли около 250 человек, более 2 тысяч были ранены.

С момента попытки путча турецкие власти уволили более 150 тысяч государственных служащих и арестовали почти 50 тысяч человек, обвиняя их в связях с путчистами.

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