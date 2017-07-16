Литовцы начали флешмоб в соцсети: Кремль, ты не перепишешь нашу историю

Воскресенье, 16 июля 2017, 14:01

фото

Жители Литвы устроили на странице МИД РФ в Facebook флешмоб, массово оставляя комментарии под заявлением министерства иностранных дел России, в которой партизан балтийских стран называют преступниками.

Об этом сообщает Delfi.

Инициатор акции журналист Андрюс Тапинас на своей странице призвал литовцев оставить под информацией о якобы преступления балтийских партизан - "лесных братьев" - запись с хэштегом #Кремльнашуисториюнеперепишешь.

"Если МИД РФ на своей официальной странице может поливать нас грязью, мы на это можем ответить", - написал журналист.

В воскресенье утром на странице МИД РФ было оставлено более 10 тысяч таких сообщений в англоязычной версии поста.

"Кремль, ты не сфальсифицируеш нашу историю, несмотря на то, сколько троллей есть на твоей фабрике", "Ложь никогда не побидит правду", "Вы не перепишете нашу историю, расскажите россиянам правду о советских убийствах", - пишут пользователи в комментариях.

Напомним, недавно в НАТО представили ролик о "лесных братьях" стран Балтии, которые сопротивлялись советской оккупации.

После этого пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что за "лесными братьями" стояли западные спецслужбы, а на странице МИД РФ в Facebook появился пост о "зверствах" "лесных братьев" в новогодние дни 1947 года.