ЕС ввел санкции против 16 человек в связи с химатаками в Сирии

17 июля Совет ЕС добавил 16 человек в перечень тех, против кого применяются ограничительные меры против сирийского режима.
Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.
"ЕС распространил санкции на этих 16 человек в связи с их ролью в развитии и использовании химического оружия против гражданского населения с учетом политики Европейского союза по борьбе с распространением и использованием химоружия", - заявили в Совете ЕС.
Санкции введены против восьми высокопоставленных военных и против восьми ученых, причастных к распространению и применению химического оружия.
В Совете ЕС напомнили, что Евросоюз уже вводил санкции против сирийских высокопоставленных чиновников в связи с использованием химического оружия.
Таким образом количество физических лиц, в отношении которых ЕС применяет санкции к сирийскому режиму, в перечне выросло до 255 человек. Кроме того, санкции введены против 67 компаний.