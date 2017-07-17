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ЕС ввел санкции против 16 человек в связи с химатаками в Сирии

Понедельник, 17 июля 2017, 12:14
Версия для печати Комментарии

17 июля Совет ЕС добавил 16 человек в перечень тех, против кого применяются ограничительные меры против сирийского режима.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

"ЕС распространил санкции на этих 16 человек в связи с их ролью в развитии и использовании химического оружия против гражданского населения с учетом политики Европейского союза по борьбе с распространением и использованием химоружия", - заявили в Совете ЕС.

Санкции введены против восьми высокопоставленных военных и против восьми ученых, причастных к распространению и применению химического оружия.

В Совете ЕС напомнили, что Евросоюз уже вводил санкции против сирийских высокопоставленных чиновников в связи с использованием химического оружия.

Таким образом количество физических лиц, в отношении которых ЕС применяет санкции к сирийскому режиму, в перечне выросло до 255 человек. Кроме того, санкции введены против 67 компаний.

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