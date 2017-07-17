Найти
АКТУАЛЬНО

Рейтинг Терезы Мэй достиг худшего показателя - опрос

Украина и Молдова открыли первый совместный КПП на приднестровском участке границы

В Нидерландах открыли мемориал в память о жертвах катастрофы MH17

Совет ЕС утвердил торговые преференции для Украины

Катастрофа MH17: в ЕС надеются на сотрудничество стран в расследовании трагедии

Греция просит разрешения приостановить усиленные проверки на границах ЕС



Украина и Молдова открыли первый совместный КПП на приднестровском участке границы

Понедельник, 17 июля 2017, 15:51
Версия для печати Комментарии

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Молдовы Павел Филипп в понедельник открыли первый молдавско-украинскую таможенный пункт пропуска на приднестровском участке границы ("Кучурган-Первомайск").

Во время открытия Порошенко отметил, что контроль на границе будет осуществляться совместно с Миссией ЕС EUBAM (Миссия ЕС по приграничной помощи Молдове и Украине).

"Представители этой Миссии будут принимать совместное участие в обеспечении контроля, для того чтобы мы твердо обеспечили безопасность, прозрачность, антикоррупционность, комфортность для тех, кто пересекает границу", - отметил президент.

Порошенко добавил, что дал поручение МИД и ДФС распространить Миссию EUBAM на другие пункты пересечения границы для обеспечения прозрачности и эффективной борьбы с контрабандой и коррупцией.

"Отныне украинские и молдавские пограничники и таможенники вместе с представителями EUBAM будут работать для обеспечения безопасности и комфорта наших граждан", - сказал Порошенко.

Общий молдавско-украинскую таможенный пункт пропуска "Кучурган-Первомайск" должен был заработать еще 31 мая этого года. В МИД Молдовы задержку объяснили техническими причинами, а в пограничной полиции Молдовы - вопросами логистики и обустройства пункта пропуска.

Власти непризнанного Приднестровья о перспективах появления молдавско-украинской контроля на границе высказывалась критически. В Госдуме РФ также высказывали "беспокойство" по этому поводу, на что МИД Украины ответило отдельным заявлением.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:05
ЕС не менял своей позиции по борьбе с коррупцией в Украине - Мингарелли
17:52
ЕС поможет Украине эффективно использовать подземные хранилища газа
17:44
Датских солдат будут учить как противостоять дезинформации РФ
17:25
Египет вводит визовый режим с Катаром
17:14
Литва выдаст США обвиняемого в кибермошенничестве на $ 100 млн
17:11
Граждане ЕС стали меньше эмигрировать в Швейцарию
16:25
Президент Польши подписал закон о сносе коммунистических памятников
16:12
Рейтинг Терезы Мэй достиг худшего показателя - опрос
15:51
Украина и Молдова открыли первый совместный КПП на приднестровском участке границы
15:42
Литовского евродепутата подозревают в торговле влиянием
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Сергей Сидоренко, Европейская правда

Теплые деньги ЕС: сможет ли Украина обогнать соседей на пути к энергетической независимости

Есть еще одна особенность, чисто украинская - проблема кражи тепла. Ни в ЕС, ни в Восточном партнерстве ее нет в масштабах, сравнимых с нашими. Батареи, вынесенные на балкон; теплый пол с водой из централизованного отопления - это лишь часть очевидных нарушений...

Тарас Качка, Павел Климкин, для Европейской правды

Новый этап отношений с ЕС: что должна делать Украина после ратификации Ассоциации

Можно долго ждать сигналов и обещаний членства от ЕС. А можно внедрять Соглашение. Показать системность своих намерений. И превратить вопрос дальнейшей интеграции с ЕС на абсолютно практический и прагматический. Тогда обоюдно выгодная формула интеграции найдется почти сама собой (укр.).


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка новостей возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  