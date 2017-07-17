Украина и Молдова открыли первый совместный КПП на приднестровском участке границы

Понедельник, 17 июля 2017, 15:51

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Молдовы Павел Филипп в понедельник открыли первый молдавско-украинскую таможенный пункт пропуска на приднестровском участке границы ("Кучурган-Первомайск").

Во время открытия Порошенко отметил, что контроль на границе будет осуществляться совместно с Миссией ЕС EUBAM (Миссия ЕС по приграничной помощи Молдове и Украине).

"Представители этой Миссии будут принимать совместное участие в обеспечении контроля, для того чтобы мы твердо обеспечили безопасность, прозрачность, антикоррупционность, комфортность для тех, кто пересекает границу", - отметил президент.

Порошенко добавил, что дал поручение МИД и ДФС распространить Миссию EUBAM на другие пункты пересечения границы для обеспечения прозрачности и эффективной борьбы с контрабандой и коррупцией.

"Отныне украинские и молдавские пограничники и таможенники вместе с представителями EUBAM будут работать для обеспечения безопасности и комфорта наших граждан", - сказал Порошенко.

Общий молдавско-украинскую таможенный пункт пропуска "Кучурган-Первомайск" должен был заработать еще 31 мая этого года. В МИД Молдовы задержку объяснили техническими причинами, а в пограничной полиции Молдовы - вопросами логистики и обустройства пункта пропуска.

Власти непризнанного Приднестровья о перспективах появления молдавско-украинской контроля на границе высказывалась критически. В Госдуме РФ также высказывали "беспокойство" по этому поводу, на что МИД Украины ответило отдельным заявлением.