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Россия и Китай проведут совместные учения в Балтийском море

Вторник, 18 июля 2017, 09:01
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В акватории Балтийского моря с 21 по 28 июля пройдут российско-китайские военно-морские учения "Морское взаимодействие-2017". Совместные учения РФ и Китая проводятся с 2012 года.

Об этом сообщает сайт Минобороны РФ.

Согласно информации российского ведомства, в учениях будут задействованы около 10 кораблей и судов различных классов, более 10 самолетов и вертолетов от ВМФ РФ и ВМС Китая.

"Основными целями учения являются: повышение эффективности взаимодействия двух флотов по противодействию угрозам безопасности на море, отработка слаженности действий экипажей российских и китайских боевых кораблей", - говорится в сообщении.

21 июля отряд китайских кораблей прибудет в Балтийск, в этот же день состоится торжественная церемония открытия учения. Активная  фаза маневров пройдет с 24 по 27 июля в назначенном районе акватории Балтийского моря.

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