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Рассмотрение дела нацгвардийця Маркива в Италии возобновится в сентябре - адвокат

Вторник, 18 июля 2017, 09:38
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Рассмотрение судебного дела арестованного в Италии военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива продолжат в сентябре.

Об этом в понедельник сообщил адвокат военного по итогам допроса Маркива, сообщает "Радио Свобода".

К сентябрю Маркив останется под стражей и об изменении меры пресечения для него пока не идет, добавил адвокат.

В понедельник Маркива допросили. Во время шестичасового допроса сторона защиты заявила о невиновности подозреваемого и отсутствии прямых доказательств его причастности к факту гибели итальянского фоторепортера.

Как пояснил судьям адвокат задержанного, во-первых, Виталий Маркив находился на месте происшествия как солдат и не мог принимать решений о том или ином военном действие.

Во-вторых, из материалов дела наглядно нельзя оценить, на каком расстоянии от иностранных журналистов находился Маркив. У него к тому же не было миномета, что подтверждают документы, предоставленные руководством Национальной гвардии Украины, отметил защитник.

Сторона обвинения утверждает, что украинский солдат застрелил итальянца Андреа Роккелли именно с минометного оружия 24 мая 2014 года близ Славянска Донецкой области, в то время оккупированного.

Сторона защиты концентрируется ныне на получении разрешения от прокуратуры итальянского города Павия, где Маркива держат под арестом, чтобы допросить свидетелей в Украине и посетить место событий на Донбассе. В случае положительного ответа прокуратуры поездка в Украину может состояться в конце лета, спрогнозировал адвокат Виталия Маркива в разговоре с украинскими журналистами в Италии.

По словам консульских должностных лиц, посетивших Маркива в понедельник, условия его пребывания удовлетворительные, он читает, посещает спортзал, психологическое состояние - нормальное.

Во вторник впервые военнослужащего должны посетить родственники.

С дипломатических источников стало известно, что в ближайшее время Виталия Маркива могут перевести в другую тюрьму.

Как известно, полиция Италии арестовала гражданина Украины Виталия Маркива по подозрению в причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли и его российского коллеги Андрея Миронова 2014 года у Славянске.

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