Украина направит самолет для тушения пожаров в Черногории

Украина поможет Черногории бороться с пожарами, направив в страну пожарный самолет Ан-32П.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины оказать необходимую помощь Черногории и направить в страну Украинский пожарный самолет Ан-32П.
Такое поручение Гройсман дал в ответ на запрос Министерства внутренних дел Черногории, который поступил во вторник, 18 июля.
Самолет будет направлено в соответствии с Соглашением о сотрудничестве в области защиты от природных и других катастроф, заключенного между правительствами Украины и Черногории.
Ранее сообщалось, что в борьбе с пожарами Черногории поможет НАТО.
Пожары в Черногории не утихают с прошлой недели. Огонь распространяется с очень высокой скоростью, таким образом, растет угроза того, что пожары дойдут до крупнейших курортных городов.
Утром в понедельник уже состоялась эвакуация около сотни туристов из курорта Понта Весло, в основном женщин и детей.
Для борьбы с пожарами Черногория попросила помощи у международного сообщества.