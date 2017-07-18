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Украина направит самолет для тушения пожаров в Черногории

Вторник, 18 июля 2017, 17:21
Версия для печати Комментарии

Украина поможет Черногории бороться с пожарами, направив в страну пожарный самолет Ан-32П.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины оказать необходимую помощь Черногории и направить в страну Украинский пожарный самолет Ан-32П.

Такое поручение Гройсман дал в ответ на запрос Министерства внутренних дел Черногории, который поступил во вторник, 18 июля.

Самолет будет направлено в соответствии с Соглашением о сотрудничестве в области защиты от природных и других катастроф, заключенного между правительствами Украины и Черногории.

Ранее сообщалось, что в борьбе с пожарами Черногории поможет НАТО.

Пожары в Черногории не утихают с прошлой недели. Огонь распространяется с очень высокой скоростью, таким образом, растет угроза того, что пожары дойдут до крупнейших курортных городов.

Утром в понедельник уже состоялась эвакуация около сотни туристов из курорта Понта Весло, в основном женщин и детей.

Для борьбы с пожарами Черногория попросила помощи у международного сообщества.

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