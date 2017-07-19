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В Португалии новые лесные пожары на севере страны

Среда, 19 июля 2017, 09:57
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В Португалии снова вспыхнули лесные пожары - на этот раз на севере стране в округе Гуарда.

Об этом сообщает Publico.

Пожары начались в понедельник днем ​​в районе Рошозу, затем распространились на соседние районы Алмейда и Пиншел. Местные власти эвакуировали жителей, сообщений о пострадавших не поступало

 

В последние дни температура в регионе достигала 40 градусов по Цельсию, распространению огня способствовал сильный ветер.

Агентство гражданской защиты сообщило, что около 1700 пожарных привлечены к тушению восьми крупных пожаров, им помогают 20 самолетов, сбрасывающих воду.

 

Еще семь очагов пожаров удалось взять под контроль прошлой ночью, а 19 - практически потушить.

Напомним, в результате лесных пожаров в центральной части Португалии в прошлом месяце погибли 64 человека, еще 204 получили ранения.

Руководитель национальной пожарной службы Хайме Марта Соареш заявила, что лесные пожары в Португалии могут иметь "криминальный след" и для определения причин возгорания необходимо провести расследование.

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