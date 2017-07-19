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Дипломаты США и РФ провели "жесткие" переговоры, речь шла о "шпионских особняках"

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Дипломаты США и РФ провели "жесткие" переговоры, речь шла о "шпионских особняках"

Среда, 19 июля 2017, 11:19
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Топ-дипломаты из Вашингтона и Москвы провели "жесткую, прямую" беседу по поводу  двусторонних споров, в том числе о доступе к российским дипломатическим особнякам, конфискованным в США.

Об этом заявил Государственный департамент США, сообщает AFP.

В переговорах в Вашингтоне участвовали заместитель госсекретаря по политическим вопросам Томас Шеннон, третий человек в Госдепе США, и заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Кремль требует от Вашингтона восстановить дипломатический доступ к двум зданиям в штатах Нью-Йорк и Мэриленд, которые администрация Барака Обамы арестовали в декабре 2016 года после подозрений относительно вмешательства России в выборы.

"Эта беседа была жесткой, прямой и взвешенной, что отражает приверженность обеих сторон решению. Соединенные Штаты и Россия пытаются найти долгосрочное решение, которое охватывает сферы двусторонних интересов, где существует напряженность", - сообщили в Госдепе.

Сначала заседание, которое длилось три часа, было запланировано на июнь, но Москва отменила его из-за новых санкций США, связанных с конфликтом в Украине.

После встречи журналисты спросили Рябкова, решен ли вопрос о дипломатических объекты, на что он ответил: "Почти, почти".

Напомним, ранее Россия заявляла, что готова выслать 30 американских дипломатов и арестовать объекты американской собственности после отказа США вернуть дипломатические особняки.

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