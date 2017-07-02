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В Германии хотят обжаловать узаконивание однополых браков в конституционном суде

Воскресенье, 02 июля 2017, 13:06
Версия для печати Комментарии

Противники узаконивания однополых браков в Германии намерены обжаловать принятие соответствующего закона Бундестагом в Федеральном конституционном суде страны.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

О таком намерении заявили представители не менее двух партий: Христианско-демократического союза (ХДС), который возглавляет канцлер Германии Ангела Меркель и правопопулистской "Альтернативы для Германии".

В правящем ХДС эти намерения подтвердили сразу несколько ключевых политиков.

"Встал вопрос, является ли "брак для всех" допустимым с точки зрения конституции. Я уверен, что иск будет подан", - заявил в субботу, 1 июля, глава фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Фолькер Каудер.

Министр внутренних дел страны Томас де Мезьер, который также является депутатом парламента от ХДС, сказал, что допускает успех такого иска.

"Я голосовал против закона, ведь, как юрист, я считаю, что для него необходимо изменение основного закона ФРГ", - отметил де Мезьер.

Подать иск в Конституционный суд собирается и правопопулистского партия "Альтернатива для Германии". Об этом заявил кандидат от этой политической силы на выборах в Бундестаг Александр Ґауланд.

"Брак между людьми одного пола создает путаницу, которая наносит вред обществу", - считает политик.

Напомним, 30 июня Бундестаг проголосовал за законопроект о легализации однополых браков. Германия разрешила гражданские однополые браки в 2001 году, но эти пары до сих пор не имели права жениться.

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