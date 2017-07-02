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Италия призывает другие порты ЕС принимать корабли со спасенными мигрантами

Воскресенье, 02 июля 2017, 15:16
Версия для печати Комментарии

Министр внутренних дел Италии призвал другие страны ЕС открыть свои порты, чтобы принять корабли со спасенными мигрантами.

Об этом сообщает AFP.

Марко Миннити, который будет иметь сегодня в Париже встречу со своими коллегами с целью подготовки к переговорам в Таллинне на этой неделе, заявил, что Италия находится под огромным давлением.

"Есть судна НПО, суда Софии и Фронтекса, суда итальянской береговой охраны, которые спасают мигрантов в Средиземном море", - сказал он.

"Они плавают под флагами разных европейских стран. И если единственные порты, которые принимают беженцев, - итальянские, то что-то работает не так. Вот суть вопроса", - заявил он.

"Я - еврофил, и я был бы горд, если бы даже одно судно, вместо того, чтобы прибыть в Италию, отправилось в другой европейский порт. Это не решит проблему Италии, но это будет чрезвычайным сигналом", что Европа хочет помочь Риму, - сказал он.

По данным ООН, в этом году в Италию прибыло более 83 000 мигрантов, которые были спасены в море, а за последние несколько дней - более 12 000. Более 2160 человек погибли по дороге к берегам Европы.

На неделе итальянское издание Ansa сообщало, что посол Италии в ЕС Маурицио Массари заявил европейскому комиссару по вопросам миграции Дмитрису Аврамопулос, что Италия может запретить иностранным кораблям, которые спасли мигрантов, швартоваться в портах.

По словам дипломатического источника в Италии, это непосильно для страны, когда все корабли, которые спасают мигрантов, останавливаются в Италии.

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