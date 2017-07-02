Италия призывает другие порты ЕС принимать корабли со спасенными мигрантами

Воскресенье, 02 июля 2017, 15:16

Министр внутренних дел Италии призвал другие страны ЕС открыть свои порты, чтобы принять корабли со спасенными мигрантами.

Об этом сообщает AFP.

Марко Миннити, который будет иметь сегодня в Париже встречу со своими коллегами с целью подготовки к переговорам в Таллинне на этой неделе, заявил, что Италия находится под огромным давлением.

"Есть судна НПО, суда Софии и Фронтекса, суда итальянской береговой охраны, которые спасают мигрантов в Средиземном море", - сказал он.

"Они плавают под флагами разных европейских стран. И если единственные порты, которые принимают беженцев, - итальянские, то что-то работает не так. Вот суть вопроса", - заявил он.

"Я - еврофил, и я был бы горд, если бы даже одно судно, вместо того, чтобы прибыть в Италию, отправилось в другой европейский порт. Это не решит проблему Италии, но это будет чрезвычайным сигналом", что Европа хочет помочь Риму, - сказал он.

По данным ООН, в этом году в Италию прибыло более 83 000 мигрантов, которые были спасены в море, а за последние несколько дней - более 12 000. Более 2160 человек погибли по дороге к берегам Европы.

На неделе итальянское издание Ansa сообщало, что посол Италии в ЕС Маурицио Массари заявил европейскому комиссару по вопросам миграции Дмитрису Аврамопулос, что Италия может запретить иностранным кораблям, которые спасли мигрантов, швартоваться в портах.

По словам дипломатического источника в Италии, это непосильно для страны, когда все корабли, которые спасают мигрантов, останавливаются в Италии.