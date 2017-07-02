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Боснийские сербы просят разрешение у горсовета на открытие памятника Чуркину в Сребренице

Воскресенье, 02 июля 2017, 15:49
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Боснийские сербы, члены ассоциации "Восточная Альтернатива", обратились в городской совет в Сребренице с просьбой предоставить разрешение на возведение памятника Виталию Чуркину в городском парке в Сребренице.

Об этом сообщает Radio Free Europe.

Боснийские сербы хотят возвести памятник Чуркину с благодарностью за его блокировку резолюции Совета Безопасности ООН о Сребренице два года назад. В 2015 году он наложил вето на резолюцию Совета Безопасности, разработанную Британией, в которой осуждались массовые убийства в Сребренице как геноцид.

"Открытие памятника Виталию Чуркину в Сребренице - это как ткнуть пальцем в глаза тем, кто остался в живых, а также жертвам геноцида, зная, какую роль он сыграл", - сказал Зульфо Салихович, муниципальный советник в этнически смешанном городе Сребреница.

"Если памятник будет установлен, то я считаю, это принесет беспокойство, раздор и нарушит межэтнические отношения в Сребренице", - добавил Салихович.

Мэр города Сребреница Младен Груджич говорит, что сомневается, что памятник будет утвержден, поскольку городской регламент запрещает такие действия.

Ранее боснийские сербы заявляли, что 8 июля в городском парке в Сребренице будет установлен мемориал Виталию Чуркину с благодарностью за его блокировку резолюции Совета Безопасности ООН по Сребренице два года назад.

Как известно, в июле 1995 года отряды боснийских сербов вошли в Сребреницу, объявленную Советом безопасности ООН "зоной безопасности".

Практически не встретив сопротивления со стороны легковооруженных голландских военнослужащих из числа "голубых касок" ООН, войска сербского генерала Ратко Младича устроили в городе расправу над мусульманским населением.

В результате были похищены и убиты около 8000 человек, в основном мужчин и юношей.

Резня в Среберениці остается одним из самых тяжких военных преступлений в Европе после Второй мировой войны. Лидеры боснийских сербов отрицают факт этнической чистки.

Напомним, постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин умер 20 февраля в Нью-Йорке за день до своего 65-летия.

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