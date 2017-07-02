В Гамбурге тысячи людей вышли на демонстрацию накануне G20

За несколько дней до саммита G20 в Гамбурге тысячи людей вышли на первую большую демонстрацию.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
В дождливую погоду в Гамбурге, по данным полиции, собралось около 8000 демонстрантов, хотя организаторы митинга заявляют о 18 000 человек.
"Около 18 000 человек, более 130 лодок и один черный блок против политики G20 в Гамбурге", - написали организаторы в своем Twitter.
#G20Protestwelle: Über 18.000 Menschen, mehr als 130 Boote & 1 Black Block in gegen die Politik der #G20 in #Hamburg! #g20ham #g20ham17 pic.twitter.com/8lqogdx1yD— G20Protestwelle (@G20Protestwelle) 2 липня 2017 р.
Сообщается, что демонстранты вышли на митинг с требованием фундаментального изменения политики в глобальном масштабе.
Среди участников были семьи с детьми, молодежь и старики. По словам полицейского, митинг прошел "абсолютно мирно". Многие имели флаги и транспаранты с лозунгами: "Демократия сейчас", "Планета Земля прежде всего" и другие.
Сообщается, что на неделе может быть проведено до 30 демонстраций. Сегодняшняя демонстрация была организована группой под названием "Протестная волна G20". На четверг запланировано проведение митинга под названием "Добро пожаловать в ад"
В период саммита город будут охранять минимум 15 000 полицейских и более 4000 федеральных полицейских.
Напомним, 12-й саммит G20 в Гамбурге состоится 7 и 8 июля 2017 года.
Ранее сообщалось, что администрация Гамбурга приняла распоряжение, которое запрещает проведение демонстраций в городе в дни проведения саммита G20.