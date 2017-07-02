В Гамбурге тысячи людей вышли на демонстрацию накануне G20

Воскресенье, 02 июля 2017, 17:22

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За несколько дней до саммита G20 в Гамбурге тысячи людей вышли на первую большую демонстрацию.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В дождливую погоду в Гамбурге, по данным полиции, собралось около 8000 демонстрантов, хотя организаторы митинга заявляют о 18 000 человек.

"Около 18 000 человек, более 130 лодок и один черный блок против политики G20 в Гамбурге", - написали организаторы в своем Twitter.

Сообщается, что демонстранты вышли на митинг с требованием фундаментального изменения политики в глобальном масштабе.



Среди участников были семьи с детьми, молодежь и старики. По словам полицейского, митинг прошел "абсолютно мирно". Многие имели флаги и транспаранты с лозунгами: "Демократия сейчас", "Планета Земля прежде всего" и другие.

Сообщается, что на неделе может быть проведено до 30 демонстраций. Сегодняшняя демонстрация была организована группой под названием "Протестная волна G20". На четверг запланировано проведение митинга под названием "Добро пожаловать в ад"

В период саммита город будут охранять минимум 15 000 полицейских и более 4000 федеральных полицейских.

Напомним, 12-й саммит G20 в Гамбурге состоится 7 и 8 июля 2017 года.

Ранее сообщалось, что администрация Гамбурга приняла распоряжение, которое запрещает проведение демонстраций в городе в дни проведения саммита G20.