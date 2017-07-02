Трамп планирует короткий визит в Британию - СМИ

Воскресенье, 02 июля 2017, 18:13

Президент США Дональд Трамп может осуществить короткий визит в Британию накануне своей поездки во Францию, которая запланирована на 14 июля.

Об этом сообщает The Times.

Высшие должностные лица ожидают, что американский президент совершит незапланированную остановку в Британии.

В частности, Трамп может посетить свою площадку для игры в гольф в Абердиншире (Шотландия), в рамках своей поездки в Европу, во время которой посетит мероприятия по случаю Дня взятия Бастилии в Франции 14 июля.

Команда Терезы Мэй также находится в режиме ожидания визита Трампа на Даунинг-стрит.

Однако любой визит будет подтвержден только за 24 часа до его реализации, чтобы протестующие против Трампа не успели его сорвать.

Напомним, президент США Дональд Трамп принял приглашение французского коллеги Эммануэля Макрона посетить торжественные мероприятия по случаю Дня взятия Бастилии 14 июля.