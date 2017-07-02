Найти
АКТУАЛЬНО

В Гамбурге тысячи людей вышли на демонстрацию накануне G20

Число погибших в результате атаки смертника в Дамаске возросло до 19 человек

В Манчестере судят британца, который воевал в Украине на стороне сепаратистов

Опрос: 60% британцев хотят сохранить гражданство ЕС после Brexit

МИД: дело о задержании украинца в Италии - на особом контроле

В Париже вынесли приговор против украинки за критику пророссийского пропагандиста



Трамп планирует короткий визит в Британию - СМИ

Воскресенье, 02 июля 2017, 18:13
Версия для печати Комментарии

Президент США Дональд Трамп может осуществить короткий визит в Британию накануне своей поездки во Францию, которая запланирована на 14 июля.

Об этом сообщает The Times.

Высшие должностные лица ожидают, что американский президент совершит незапланированную остановку в Британии.

В частности, Трамп может посетить свою площадку для игры в гольф в Абердиншире (Шотландия), в рамках своей поездки в Европу, во время которой посетит мероприятия по случаю Дня взятия Бастилии в Франции 14 июля.

Команда Терезы Мэй также находится в режиме ожидания визита Трампа на Даунинг-стрит.

Однако любой визит будет подтвержден только за 24 часа до его реализации, чтобы протестующие против Трампа не успели его сорвать.

Напомним, президент США Дональд Трамп принял приглашение французского коллеги Эммануэля Макрона посетить торжественные мероприятия по случаю Дня взятия Бастилии 14 июля.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:13
Трамп планирует короткий визит в Британию - СМИ
17:22
Фото
В Гамбурге тысячи людей вышли на демонстрацию накануне G20
16:38
Число погибших в результате атаки смертника в Дамаске возросло до 19 человек
16:21
В Лондоне автомобиль наехал на группу подростков, погибла 16-летняя девушка
15:49
Боснийские сербы просят разрешение у горсовета на открытие памятника Чуркину в Сребренице
15:16
Италия призывает другие порты ЕС принимать корабли с мигрантами
14:45
Трамп не планирует отказываться от соцсетей: "я современный президент"
14:18
Против задержанного в Италии украинца свидетельствовал французский журналист - МВД
14:06
В Италии неизвестные бросили "коктейли Молотова" в гостиницу, где должны были принять беженцев
13:31
Сотни каталонских мэров митинговали в Барселоне в поддержку референдума
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Елена Бабакова, для Европейской правды

Работа по безвизу и другие неожиданности: как Польша меняет рынок труда для украинцев

Польша – пока единственная страна Шенгенской зоны и ЕС, чье законодательство предусматривает, что украинцы, которые пересекли границу в рамках безвизового режима, тоже имеют право на работу. Поэтому тут действительно произошли радикальные изменения...

Институт мировой политики

Первая усталость от ЕС? Что показал опрос украинцев

Абсолютное большинство украинцев считает, что их отношение к ЕС с 2014 года "не изменилось", 14% респондентов отметили, что их отношение к ЕС улучшилось, а 24% считают, что ухудшилось. Женщины оказались более евроскептичными, чем мужчины (укр.)


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка новостей возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  