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Беспорядки в Гамбурге во время G20: пострадавшие получат 40 млн евро компенсаций

Четверг, 20 июля 2017, 07:53
Версия для печати Комментарии

Пострадавшие в результате уличных беспорядков в Гамбурге во время проведения в этом городе саммита "Большой двадцатки" получат компенсацию.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Город Гамбург и федеральное правительство Германии согласовали план возмещения убытков. На это потратят до 40 млн евро. Половину расходов возьмет на себя город, другую - федеральное правительство.

Договоренность предусматривает также финансирование покрытия убытков, по которым не было страховки.

Достигнутый компромисс еще должен одобрить комитет Бундестага по бюджетным вопросам. Впрочем, ожидается, что члены комитета дадут свое согласие на компенсации.

Ранее сообщалось, что немецкие страховщики оценили ущерб от беспорядков во время саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге примерно в 12 млн евро.

Как сообщалось, во время протестов на саммите "Большой двадцатки" получили ранения полтысячи полицейских, 225 человек взяли под стражу.

На сегодня в Гамбурге предварительно взяты под стражу 51 подозреваемый. Среди них, кроме немцев, есть граждане России, Италии, Нидерландов, Испании, Франции, Швейцарии и Австрии.

Полиция Гамбурга создала спецкомиссию с целью привлечь к ответственности других преступников и инициаторов беспорядков.

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