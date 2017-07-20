Парламент Молдовы рассмотрит изменения избирательной системы, под зданием – протест

Четверг, 20 июля 2017, 09:58

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В четверг, 20 июля, парламент Молдовы рассмотрит проект изменений избирательной системы, предусматривающий введение смешанной системы голосования. Под зданием законодательного органа утром собрались противники и сторонники изменений.

Об этом сообщает NewsMaker.

По призыву оппозиции протест против запланированных изменений начался еще в среду вечером. Тогда же между митингующими и полицией возникли первые стычки, несколько демонстрантов были задержаны.

В четверг здание парламента оцеплено полицией. Полицейские в полном снаряжении стоят перед черным входом в здание.

Сторонники смешанной системы собрались у сцены с плакатами. Со сцены играет музыка, заглушая выступления противников реформы.

Сторонников и противников смешанной системы выборов, по оценке издания, от 500 до 800 человек. Пока акция проходит без волнений и задержаний.

Власти Молдовы намерены ввести смешанную избирательную систему. Ранее ЕС настойчиво рекомендовал Кишиневу не менять правила игры, учесть рекомендации Венецианской комиссии и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Накануне проект изменений избирательной системы с учетом рекомендаций Венецианской комиссии опубликовали на сайте парламента Молдовы.