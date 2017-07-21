Венецианская комиссия оценит законопроекты об антикоррупционном суде

Пятница, 21 июля 2017, 07:56

Венецианская комиссия получила запрос председателя Верховной Рады Украины Андрей Парубий с просьбой провести экспертную оценку двух законопроектов, касающихся создания в Украине специальных антикоррупционных судов.

Об этом сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на источники в комиссии.

Соответствующий запрос на имя генерального секретаря Совета Европы Турбйорна Ягланда поступил 20 июля.

Проверка на соответствие стандартам Совета Европы будет касаться проектов закона "Об антикоррупционных судах" (№6011) и "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей о введении обязательной специализации судей для рассмотрения дел, связанных с коррупцией" ( №6529).

По некоторым оценкам, эксперты будут работать над заключением по этим законопроектам не менее года.

Напомним, по итогам саммита Украина-ЕС президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз согласился на создание антикоррупционной палаты в Украине вместо создания отдельного суда.

В ЕС после этого объяснили, что Юнкер выступает за создание необходимых органов для борьбы с коррупцией в Украине и не отрицал создания отдельного антикоррупционного суда, поддержав специальную антикоррупционную палату в рамках имеющейся судебной системы.

Напомним, по итогам саммита Украина-ЕС президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Европейский союз согласился на создание антикоррупционной палаты в Украине вместо создания отдельного суда.

В ЕС после этого объяснили, что Юнкер выступает за создание необходимых органов для борьбы с коррупцией в Украине и не отрицал создания отдельного антикоррупционного суда, поддержав специальную антикоррупционную палату в рамках имеющейся судебной системы.