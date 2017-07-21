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Польша продолжит реформы, несмотря на протесты оппозиции - премьер

Пятница, 21 июля 2017, 09:16
Версия для печати Комментарии

Правительство Польши продолжит судебную реформу, невзирая на протесты оппозиции.

Об этом заявила премьер-министр Польши Беата Шидло, сообщает TVP info.

"Мы знаем, что они (суды - ред.) плохо функционируют. Поэтому мы отвечаем на широко распространенное ожидание поляков, которые хотят, чтобы суды эффективно и честно работали. Сегодня это не так. За корпорациями судей в Польше нет демократического контроля. Мы хотим, что такой контроль был, как это практикуют в Германии, Дании, Норвегии, Швейцарии, Голландии или Бельгии", - сказала Шидло.

Польский премьер подчеркнула, что сейчас оппозиция показывает свое истинное лицо, пытаясь спровоцировать анархию, агрессию и протесты на улицах.

"В Польше до сих пор Фемида закрыла только один глаз. Редко видит преступления, совершенные сильным, а слабые не всегда могут рассчитывать на справедливость", - отметила премьер.

Шидло также заявила, что у правительства есть видение изменений и оно не остановится перед оппозицией, которая "кричит и топает", а также перед "польскими и иностранными защитниками элит".

Напомним, десятки тысяч людей в четверг вышли на акции протеста в Польше после принятия Сеймом страны противоречивого закона о Верховном суде в рамках проведения судебной реформы.

Согласно предлагаемой реформе, Верховный суд страны подчиняться Министерству юстиции. Глава Минюста сможет самостоятельно назначать председателей апелляционных и окружных судов, без консультаций с представителями органов правосудия.

Также закон предоставляет депутатам роль в выборе членов Национального судебного совета - органа, который назначает судей.

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