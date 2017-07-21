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В Греции в результате землетрясения погибли граждане Швеции и Турции

Пятница, 21 июля 2017, 10:19
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В результате землетрясения, эпицентр которого находился в Эгейском море, на греческом острове Кос погибли граждане Швеции и Турции.

Об этом сообщает греческое издание Protothema.

По предварительной информации, 27-летний швед и 39-летний турок погибли после того, как в баре, где они находились, обвалился потолок

Часть здания бара обрушилась в результате землетрясения

В том же здании серьезно пострадали еще пятеро туристов, один из которых получил тяжелые травмы обеих ног.

 

Пострадавших уже доставили в больницы Ираклиона и Афин. Всего за медицинской помощью обратились 90 человек, большинству оказали помощь на месте, 10 человек госпитализированы.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Эгейском море в 1:31 по греческому времени. Эпицентр находился в 12 километрах к северо-востоку от острова Кос, у побережья Турции, на глубине 10 км.

В результате землетрясения два человека погибли, в Греции и Турции за медицинской помощью обратились 170 человек.

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