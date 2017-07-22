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Генпрокурор США обсуждал предвыборную кампанию Трампа с послом РФ - СМИ

Суббота, 22 июля 2017, 14:18
Версия для печати Комментарии

Посол России в Вашингтоне Сергей Кисляк во время президентской гонки в 2016 году обсуждал с Джеффом Сешнсом, который сегодня занимает должность генпрокурора США, ход предвыборной кампании Дональда Трампа, в том числе политические вопросы, важные для Москвы.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на нынешних и бывших официальных лиц США.

Доносы Кисляка по двум разговорам с Сешнсом, тогдашним главным советником по вопросам внешней политики кандидата от республиканцев Дональда Трампа, были перехвачены американской разведкой.

Сообщается, что Сешнс сначала не раскрывал информацию о своих контактах с Кисляком, а потом заявил, что встречи не касались кампании Трампа.

Однако, по словам бывшего американского чиновника, по данным разведки США, Сешнс и Кисляк вели "существенные" дискуссии по вопросам о позиции Трампа касатльно России и перспектив отношений между США и Россией в администрации Трампа.

Как известно, Сешнс неоднократно заявлял, что никогда не обсуждал с русскими вопросы, связанные с кампанией Трампа, а с Кисляком встречался только как сенатор США.

Напомним, в начале марта генпрокурор США Джефф Сешнс взял самоотвод в расследовании возможных связей избирательного штаба президента Дональда Трампа с Россией.

Ранее стало известно, что Джефф Сешнс в прошлом году дважды разговаривал с послом России в США и не рассказал об этом на слушаниях в Сенате. 

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