В США будут голосовать за закон, который не позволит Трампу снять санкции с РФ

Суббота, 22 июля 2017, 18:14

Палата представителей США намерена голосовать на следующей неделе за законопроект, который ограничивает способность администрации президента США Дональда Трампа отменить санкции против России.

Об этом сообщает The Hill.

Голосование состоится во вторник, 25 июля.

По данным издания, Белый дом призвал законодателей смягчить положения, ограничивающие его способность отменить санкции.

Однако ожидается, что закон будет направлен Трампу на подпись без внесения изменений.

Ранее сообщалось, что члены Демократической партии представили в Палате представителей конгресса США новую версию законопроекта о санкциях против России и Ирана.

Как сообщалось ранее, в Белом доме в целом поддерживают законопроект по новым санкциям против России и Ирана, впрочем критикуют ту часть, которая касается полномочий президента США.

Напомним, Сенат США 15 июня почти единогласно утвердил новые санкции против России в связи с ее вмешательством в президентскую кампанию в США, одновременно ограничив право президента США в вопросе наложения или отмены санкций.

Чтобы закон вступил в силу, его еще должна одобрить Палата представителей Конгресса США, а затем подписать президент США Дональд Трамп.