Еврокомиссия призвала США координировать новые санкции против РФ

Воскресенье, 23 июля 2017, 10:03

В Европейском Союзе выразили тревогу относительно шагов Конгресса США в направлении усиления санкций против РФ, призвав Вашингтон координировать свои с партнерами по G7 и предупредили о непредвиденных последствиях.

Об этом сообщает Reuters, цитируя заявление Еврокомиссии.

"Мы высоко ценим единство, преобладающее среди международных партнеров в нашем подходе к действиям России в Украине и дальнейших санкций, такое единство является залогом эффективности и доверия наших мер. Мы понимаем, что законопроект о санкциях в отношении России и Ирана обусловлен преимущественно внутренними соображениями", - говорится в заявлении.

"Как мы неоднократно говорили, важно, чтобы между международными партнерами были согласованы любые возможные новые меры для поддержания единства между партнерами по санкциям, которые были основой усилий для полного осуществления Минских соглашений", - отметили в Еврокомиссии.

Европейская комиссия предупредила о "широких и неизбирательных" "непредвиденных последствиях", в частности об усилиях ЕС по диверсификации источников энергии из России.

"Мы обеспокоены тем, что меры, которые обсуждают в Конгрессе США, могут иметь непредсказуемые последствия не только в вопросе трансатлантического единства, но и в вопросе экономической и энергетической безопасности ЕС. Санкции являются наиболее эффективными, когда они координируются. Сейчас наши режимы санкций координируются, в результате чего их влияние растет, а благодаря координации мы можем избежать сюрпризов, управлять потенциальным влиянием на наши экономические интересы", - отметили в ЕК.

Напомним, члены Демократической партии представили в Палате представителей конгресса США новую версию законопроекта о санкциях против России и Ирана.

Как сообщалось ранее, в Белом доме в целом поддерживают законопроект по новым санкциям против России и Ирана, впрочем критикуют ту часть, которая касается полномочий президента США.