ЕС о событиях в Иерусалиме: есть реальная угроза дальнейшей эскалации

Воскресенье, 23 июля 2017, 10:53

Последние события в Старом городе Иерусалима и вокруг него, а также на Западном берегу реки Иордан реально угрожают дальнейшей эскалацией.

Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних действий.

В заявлении напоминается об инциденте, когда в прошлую пятницу три палестинца были убиты в столкновении с израильскими силами безопасности. В ЕС считают, что это событие должно быть полностью расследовано.

"В настоящее время жизненно важно, чтобы все политические, религиозные и общественные лидеры действовали ответственно, восстанавливали покой и избегали любых шагов или риторики, которые могли бы еще больше усилить напряженность. Продолжение сотрудничества между Израилем и Палестинской администрацией имеет решающее значение для предотвращения дальнейшего насилия и гибели людей", - говорится в заявлении.

Евросоюз призывает Израиль и Иорданию "работать вместе над тем, чтобы найти решения, обеспечивающие безопасность для всех, уважать святость религиозного места и поддерживать статус-кво".

Отмечается "особая роль Хашимитского королевства", как это признано в мирном договоре с Израилем.

Отношения израильтян и палестинцев вновь обострились после того, как на прошлой неделе на Храмовой горе в Иерусалиме произошла стрельба.

Израиль усилил меры безопасности вокруг святыни. Молиться в пятницу на Храмовой горе запретили. На подступах к ней решили установить металлоискатели. Это изрядно возмутило мусульман и стало поводом к протестам и столкновений.