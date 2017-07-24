Союзники "Аль-Каиды" взяли под контроль сирийский город Идлиб

Понедельник, 24 июля 2017, 08:38

Боевики группировки "Хаят Тахрир аль-Шам", которая связана с "Аль-Каидой", взяли под контроль город Идлиб, после того, как его покинули повстанцы группировки "Ахрар аль-Шам".

Об этом сообщает Al Jazeera.

В то же время, по данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в Идлибе от взрыва заминированного автомобиля погибли 11 человек.

Сообщается, что вооруженная группа "Хаят Тахрир аль-Шам", куда входят бывшие члены "Аль-Каиды", договорились о прекращении огня в пятницу с повстанцами "Ахрар аль-Шам".

"Повстанцы "Ахрар аль-Шам" вышли из города Идлиб, который сейчас находится под контролем "Хаят Тахрир аль-Шам", - сказал глава Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека Рами Абдель Рахман.

По его словам, группировка установила контрольно-пропускные пункты на северо-западе города.

Сообщается, что боевики группировки "Хаят Тахрир аль-Шам" уже захватили 31 город и село в провинции Идлиб за последние два дня.