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Число погибших от взрыва в Кабуле возросло до 35 человек

Понедельник, 24 июля 2017, 09:48
Версия для печати Комментарии

Число погибших от взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля в столице Афганистана Кабуле возросло до 35 человек.

Об этом сообщил высокопоставленный афганский чиновник, передает Reuters.

Чиновник сообщил информацию о количестве погибших на условиях анонимности, поскольку не был уполномочен вести переговоры со СМИ о нападении.

Ранее сообщалось, что боевики радикального исламистского движения "Талибан" заявили об ответственности за нападение в Кабуле.

Сообщается, что целью группировки был автобус, в котором находился афганский разведывательный персонал.

Напомним, 24 июля примерно в 7:00 утра в столице Афганистана произошел взрыв, в результате которого погибли десятки человек.

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