В Одессу прибыли два корабля НАТО из Британии и Турции

Понедельник, 24 июля 2017, 11:14

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В Одессу зашли корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2), базирующейся в Средиземном море.

Об этом сообщает представительство НАТО в Украине на своей странице в Facebook

В украинский порт прибыли британский эсминец проекта 45 HMS Dunkan D37 и турецкий фрегат F243 Yildirim. Корабли посетила делегация Офиса связи НАТО в Украине.

Программа пребывания кораблей предусматривает протокольные встречи командования похода с командующим ВМС Украины и органами власти, посещение кораблей жителями и гостями города, встречи с украинскими военными моряками. Визит продлится до 27 июля.

По данным одесского издания "Думская", британские корабли не заходили в Одессу с 2008 года, когда в порт заходила плавучая мастерская британских ВМС.

На прошлой неделе в Одессе завершились украинско-американские учения Sea Breeze-2017.