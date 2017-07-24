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Президент Польши наложит вето на закон о Верховном суде

Понедельник, 24 июля 2017, 11:33
Версия для печати Комментарии

Президент Польши Анджей Дуда заветирует спорные законы о Верховном суде и Национальном совете судей, принятые на прошлой неделе Сенатом в рамках судебной реформы.

Об этом он объявил во время выступления в президентском дворце в Варшаве, сообщает Wyborcza.

Дуда рассказал, что в выходные проводил консультации с юристами и политиками и в конце концов пришел к выводу, что генеральный прокурор не может вмешиваться в работу Верховного суда.

"Как президент, я чувствую, что эта реформа не увеличит чувство безопасности. Я принял решение быстро, без промедления. Я понимаю, что мое решение будет подвергаться критике со стороны одной и другой сторон политической сцены. Но я понимаю, что государство, раздираемое беспорядками, не может развиваться", - сказал Дуда.

"Закон о Национальном совете судей и Верховном суде не станет частью польской правовой системы. Я надеюсь, что с помощью экспертов в области права за нескольких месяцев будут готовы новые проекты", - добавил он.

Напомним, ночью 22 июля Сенат Польши, несмотря на протесты, принял поддержанный ранее Сеймом закон о Верховном суде.

Оппозиция назвала документ "покушением на демократию". Его принятие сопровождалось массовыми протестами. Документ встретил критику и за рубежом.

В Еврокомиссии призвали Польшу отложить проведение судебной реформы, иначе Варшаву ждет дисциплинарное наказание.

Согласно закону, Верховный суд страны должен подчиняться Министерству юстиции. Глава Минюста мог бы самостоятельно назначать председателей апелляционных и окружных судов, без консультаций с представителями органов правосудия.

Также закон предоставлял депутатам роль в выборе членов Национального судебного совета - органа, который назначает судей.

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