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Зять Трампа рассказал о четырех контактах с россиянами

Понедельник, 24 июля 2017, 13:49
Версия для печати Комментарии

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер подтвердил четыре контакта с россиянами во время президентской избирательной кампании 2016 года и после ее окончания.

Об этом говорится в заявлении Кушнера накануне его показаний перед комитетом по разведке Сената, сообщает CNN.

Комитет по разведке Сената США расследует вмешательство России в избирательную кампанию 2016 года. 24 июля Кушнер даст показания за закрытыми дверями.

На 11 страницах своего отчета Кушнер раскрывает подробности контактов с российской стороной в прошлом году.

Кушнер заявил, что не вступал в сговор ни с одним иностранным правительством, чтобы помочь Трампу выиграть выборы. Он подтвердил четыре контакта с россиянами в ходе избирательной кампании. В частности, две встречи с послом России в Вашингтоне, встречу с главой российского государственного банка и встречу с российской юристкой.

Зять Трампа убеждает, что на этих встречах не обсуждал "ничего ненадлежащего".

"Я не вступал в сговор и не знаю больше никого в кампании, кто бы вступил в сговор с иностранным правительством. У меня не было ненадлежащих контактов. Я не полагался на российские средства для финансирования моей деятельности в частном секторе", - заявил Кушнер.

Кушнер утверждает, что не помнит ни о каких других телефонных разговорах с российским послом, о которых ранее сообщали американские СМИ. "В то время я провел тысячи телефонных разговоров и не помню каких-то разговоров с послом Кисляком", - заявил зять американского президента.

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