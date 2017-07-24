Полиция Швейцарии отрицает террористический характер нападения с бензопилой

Полиция Швейцарии утверждает, что нападение с бензопилой в городе Шафгаузене не имело террористического основания.
Об этом сообщает Reuters.
"О теракте в этом случае речь не идет" - сообщили в полиции.
Как сообщается, правоохранители уже идентифицировали нападающего, однако его имя пока неизвестно. Полиция привела описание нападавшего и просит граждан о помощи в сборе информации о нем.
Полиция подтвердила, что вооруженный бензопилой мужчина ранил нескольких человек, двое из них получили тяжелые ранения. Пострадавшие доставлены в больницу.
Шаффхаузен с населением 36 000 человек является столицей одноименного швейцарского кантона. На швейцарском северной границе он с трех сторон окружен Германией.