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Полиция Швейцарии отрицает террористический характер нападения с бензопилой

Понедельник, 24 июля 2017, 15:44
Версия для печати Комментарии

Полиция Швейцарии утверждает, что нападение с бензопилой в городе Шафгаузене не имело террористического основания.

Об этом сообщает Reuters.

"О теракте в этом случае речь не идет" - сообщили в полиции.

Как сообщается, правоохранители уже идентифицировали нападающего, однако его имя пока неизвестно. Полиция привела описание нападавшего и просит граждан о помощи в сборе информации о нем.

Полиция подтвердила, что вооруженный бензопилой мужчина ранил нескольких человек, двое из них получили тяжелые ранения. Пострадавшие доставлены в больницу.

Шаффхаузен с населением 36 000 человек является столицей одноименного швейцарского кантона. На швейцарском северной границе он с трех сторон окружен Германией.

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