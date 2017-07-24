Макрон опубликовал видео начала переговоров "нормандской четверки"

Понедельник, 24 июля 2017, 18:22

видео

Президент Франции Эммануэль Макрона опубликовал видео начала телефонных переговоров "нормандской четверки", которые состоялись в понедельник, 24 июля.

Видео размещено в Twitter президента Франции.

На видео Макрона сидит в присутствии своих помощников и переводчика. Когда связь с Ангелой Меркель, Петром Порошенко и Владимиром Путиным налажено, Макрон говорит, что "ждал этот разговор".

Также слышно, как Ангела Меркель приветствует участие президента Франции в разговоре "нормандской четверки". Впервые с момента избрания президентом он присоединился к переговорам в "нормандском формате". Другие лидеры также присоединяются к поздравлениям.

Макрон уже обсуждал украинский вопрос при личной встрече с Ангелой Меркель и Владимиром Путиным. Разговор состоялся на полях саммита G20. Но тогда отсутствовал Петр Порошенко.

"Прямой диалог для конкретных действий. Динамическое подтверждения совместной работы Берлина, Парижа, Москвы и Киева по украинскому кризису", - так прокомментировал разговор Макрон.

Dialogue direct pour actions concrètes. Dynamique réaffirmée du travail conjoint de Berlin, Paris, Moscou et Kiev sur la crise ukrainienne. pic.twitter.com/vbhfNZj6wL — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 24 липня 2017 р.

Как ранее сообщалось, разговор продолжался в течение двух часов.

Напомним, во время телефонного разговора "нормандской четверки" канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрона отметили, что считают недопустимым любые заявления, которые подрывают территориальную целостность Украины.