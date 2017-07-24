Найти
АКТУАЛЬНО

Италия страдает от жары, в Риме могут ограничить водоснабжение до 8 часов

В Швейцарии мужчина с бензопилой напал на прохожих: 5 раненых

ФРГ требует больше санкций ЕС в отношении России из-за скандала с Siemens – СМИ

Украинский бизнесмен продает фальшивые "оксфордские премии" – The Times

В Швеции скандал с предоставлением чешским IT-шникам доступа к секретным базам данных полиции

Безвизом с ЕС воспользовались 55 тыс. грузин, 3000 еще не вернулись назад



Макрон опубликовал видео начала переговоров "нормандской четверки"

Понедельник, 24 июля 2017, 18:22
видео
Версия для печати Комментарии

Президент Франции Эммануэль Макрона опубликовал видео начала телефонных переговоров "нормандской четверки", которые состоялись в понедельник, 24 июля.

Видео размещено в Twitter президента Франции.

На видео Макрона сидит в присутствии своих помощников и переводчика. Когда связь с Ангелой Меркель, Петром Порошенко и Владимиром Путиным налажено, Макрон говорит, что "ждал этот разговор".

Также слышно, как Ангела Меркель приветствует участие президента Франции в разговоре "нормандской четверки". Впервые с момента избрания президентом он присоединился к переговорам в "нормандском формате". Другие лидеры также присоединяются к поздравлениям.

Макрон уже обсуждал украинский вопрос при личной встрече с Ангелой Меркель и Владимиром Путиным. Разговор состоялся на полях саммита G20. Но тогда отсутствовал Петр Порошенко.

"Прямой диалог для конкретных действий. Динамическое подтверждения совместной работы Берлина, Парижа, Москвы и Киева по украинскому кризису", - так прокомментировал разговор Макрон.

Как ранее сообщалось, разговор продолжался в течение двух часов.

Напомним, во время телефонного разговора "нормандской четверки" канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрона отметили, что считают недопустимым любые заявления, которые подрывают территориальную целостность Украины.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
19:33
Страны ЕС сэкономили почти триллион евро благодаря политике ЕЦБ
19:11
Пожары в Черногории: задержан гражданин Польши, подозреваемый в поджогах
18:59
В Албании в течение суток произошло 16 лесных пожаров
18:27
В Швеции скандал с предоставлением чешским IT-шникам доступа к секретным базам данных полиции
18:22
видео
Макрон опубликовал видео начала переговоров "нормандской четверки"
17:39
МИД снова просит отслеживать правильность обозначения Крыма на картах
17:39
Китайские истребители перехватили разведывательный самолет США - СМИ
17:18
фото
В Австрии на Дунае загорелось пассажирское судно, есть пострадавшие
17:06
Полиция Вены разыскивает мужчин, которые говорили о бомбе в метро
16:56
Ryanair хочет купить итальянскую авиакомпанию Alitalia
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Елена Бабакова, для Европейской правды, Варшава

Победа на две трети: кто выиграл от масштабных протестов в Польше

Среди лозунгов "Свободные суды", "Будем уважать Конституцию", "Вон с Качиньским" самым популярным был все-таки призыв к президенту Анджею Дуде "Три раза вето". И вот Дуда вето применил, но к двум законам. Возникает вопрос: стоит ли так же горячо протестовать ради вето для третьего?

Павел Климкин, министр иностранных дел Украины, для Европейской правды

Обманутый по собственному выбору: почему Siemens не избежать неприятностей. Статья главы МИД

Так же, как и с историей с "Мистраль", Украина била в колокола. Но менеджмент Siemens отказывался видеть очевидные вещи. Теперь их газотурбины будут помогать вору обустраивать захваченные территории. И мы не можем рассматривать этот случай иначе, как соучастие в агрессии Кремлевского режима против Украины (укр.).


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка новостей возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  