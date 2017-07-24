Зять Трампа публично отверг сговор с Россией

Понедельник, 24 июля 2017, 20:51

Зять президента США Дональда Трампа и старший советник Белого дома Джаред Кушнер публично отрицал, что во время выборов вступал в сговор с Россией.

После закрытой встречи в Комитете по разведке Сената он обратился к журналистам, во многом повторяя письменные показания, которые он дал ранее в этот день, передает ABC News.

"Позвольте мне четко объяснить - я не сговорился с Россией, я не знаю ни о ком еще в кампании, кто бы это сделал. У меня не было никаких неподобающих контактов. Я не использовал российские средства для своего бизнеса. И я был полностью прозрачен в предоставлении всей необходимой информации ", - сказал Кушнер.

"Дональд Трамп имел лучший посыл и разумнее руководил кампанией, и именно поэтому он победил. Предполагая другое, вы высмеиваете тех, кто голосовал за него", - добавил он.

Стоит отметить, что встреча в комитете Сената продолжалась более двух часов.

Как сообщалось, Джаред Кушнер подтвердил четыре контакта с русскими во время президентской избирательной кампании 2016 и после ее окончания.

На 11-ти страницах своего отчета Кушнер раскрыл подробности контактов с русскими прошлого года.

Комитет по разведке Сената США расследует вмешательство России в избирательную кампанию 2016 года.