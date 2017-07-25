Послы ЕС обсудят расширение санкций против РФ из-за скандала с Siemens

Вторник, 25 июля 2017, 09:18

Послы стран Европейского союза 26 июля в Брюсселе обсудят расширение санкционного списка против РФ из-за скандала с турбинами Siemens.

Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Послы стран Евросоюза обсудят, следует ли добавить четырех лиц в российский санкционный список из-за скандала с ветровыми турбинами в Крыму", - написал Йозвяк.

Eu ambassadors will on wed discuss whether to add 4 ppl on its #Russia sanctions list over the wind turbine scandal in #Crimea. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 25 липня 2017 р.

Напомним, ранее агентство Reuters сообщило, что Германия призывает Евросоюз добавить еще четырех российских граждан и компаний в санкционный список из-за турбин Siemens.

Один из европейских чиновников заявил, что в список могут включить российских чиновников Министерства энергетики и российскую компанию, которая перевезла турбины.