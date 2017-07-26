С юга Франции эвакуировали 10 тысяч человек из-за новых лесных пожаров

Среда, 26 июля 2017, 09:32

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С юга Франции эвакуировали не менее 10 000 человек после того, как вспыхнули новые лесные пожары.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление правительства.

Новые пожары вспыхнули на следующий день после того, как Франция обратилась к ЕС с просьбой помочь в борьбе с пожарами, которые охватили засушливый юг страны, в частности поблизости от популярного курорта Сен-Тропе.

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

"Из-за увеличения пожаров были эвакуированы по крайней мере 10 тысяч человек. Это территория, где летом в два или в три раза увеличивается количество населения", - заявил офицер пожарной службы вблизи Борм-ле-Мимоза на побережье Средиземного моря.

Ранее сообщалось, что Европейский союз поможет Франции бороться с лесными пожарами на юге страны и на Корсике.

Как сообщалось, на юго-востоке Франции с понедельника бушуют масштабные пожары. Они охватили территории острова Корсика и департамента Приморские Альпы, где находятся известные курорты Ницца и Сен-Тропе.