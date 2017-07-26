Конгресс США разрешил отдельные энергопроекты c роскомпаниями, попавшими под санкции

Среда, 26 июля 2017, 13:28

Одобренные Палатой представителей Конгресса США санкции разрешают отдельные энергетические проекты с российскими компаниями, если доля в них подсанкционных российских субъектов составляет менее 33%.

Об этом говорится в материале "Европейской правды".

"В измененном проекте появилась минимальная разрешенная доля участия российских субъектов, подпадающих под санкции, в совместных предприятиях с американцами. По новым правилам ограничения будут применяться только к предприятиям, в которых подсанкционные российские субъекты владеют по крайней мере 33%", - говорится в публикации.

Как объясняет Bloomberg, эту норму добавили, чтобы предотвратить "санкционное рейдерство": без минимального ограничения российские компании могут купить небольшую долю американского проекта только для того, чтобы "убить" его.

"Между тем новая норма выводит из зоны риска такие проекты, как "Шах Дениз" в Азербайджане, где BP является основным оператором, а российское ОАО "Лукойл" владеет 10% акций, а также проект на нефтяных месторождениях "Сахалина-1", где компания Exxon Neftegas Limited имеет партнерство с двумя российскими компаниями, имеющими общую долю в размере 20% ", - говорится в материале.

Напомним, Палата представителей США приняла законопроект "Противодействие противникам Америки через санкции", в котором важное место отводится поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилению санкций против РФ.

Законодательная инициатива перед вступлением в силу должна быть одобрена Сенатом и подписана президентом США.

Подробности новых санкций читайте в материале ЕвроПравды: "Детали новых санкций против России: что изменил Конгресс в законе о наказании врагов США".