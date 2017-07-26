Еврокомиссия обеспокоена новыми санкциями США и готова защищать интересы ЕС

Среда, 26 июля 2017, 14:46

Еврокомиссия выразила обеспокоенность в связи с новыми санкциями США против РФ и их негативными последствиями для ЕС.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

Американский законопроект о санкциях был темой презентации президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и вице-президента Юрки Катайнена и обсуждался на коллегии комиссаров в среду.

"Еврокомиссары выразили обеспокоенность возможным негативным влиянием закона на энергетическую независимость ЕС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что хотя ряд замечаний ЕС были учтены, все же закон может привести и к негативным последствиям.

"Хотя комиссары подчеркнули важность режима санкций против России и его четкой реализации, они выразили обеспокоенность возможными негативными политическими последствиями законопроекта", - заявили в ЕК.

"ЕС полностью настроен на режим санкций в России, однако единство G7 по санкциям и тесная координация между союзниками является основой для обеспечения полной реализации Минских соглашений. Законопроект США может иметь непредвиденные односторонние последствия, которые влияют на интересы энергетической безопасности ЕС", - заявил Жан-Клод Юнкер.

"Поэтому сегодня Комиссия сделала вывод, что если наши беспокойства будут недостаточно учтены, мы будем готовы должным образом отреагировать уже в ближайшие дни. "Америка в первую очередь" не может означать, что интересы Европы - в последнюю очередь", - отметил президент Еврокомиссии.

Напомним, Палата представителей США приняла законопроект "Противодействие противникам Америки через санкции", в котором важное место отведено поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилению санкций против РФ.

Законодательная инициатива перед вступлением в силу должна быть одобрена Сенатом и подписана президентом США.

Подробности новых санкций читайте в материале ЕвроПравды: "Детали новых санкций против России: что изменил Конгресс в законе о наказании врагов США".