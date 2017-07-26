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МИД Молдовы вызвал российского посла из-за планов РФ в Приднестровье

Среда, 26 июля 2017, 16:02
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Министерство иностранных дел и европейской интеграции вызвало посла России в Молдове Фарита Мухаметшина чтобы обсудить мероприятия, посвященные 25-летию миротворческой миссии в Приднестровье.

Об этом сообщает издание NewsMaker со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Мероприятия запланированы на 29 июля в Бендерах. Дипломату напомнили, что участие российских чиновников и артистов в таких мероприятиях может нанести ущерб отношениям Молдовы и России.

"Кишинев желает сохранить дружеские, доверительные и уважительные отношения. Односторонняя организация празднования этой даты с участием российской делегации неблагоразумна", - подчеркнули в министерстве.

Также министерство подчеркивает, что молдавские власти неоднократно предлагали изменить формат миротворческой миссии на Днестре, которая давно выполнила все поставленные цели, предложив взамен гражданскую миссию.

В мероприятиях, посвященных 25-летию миротворческой миссии, намерен принять участие президент Молдовы Игорь Додон. Он встретится с вице-премьером России Дмитрием Рогозиным и лидером Приднестровья Вадимом Красносельский.

Напомним, 21 июля парламент Молдовы принял заявление о необходимости вывода российских войск из Приднестровья.

Президент Игорь Додон назвал действия правящей коалиции очередной провокацией в отношении России накануне визита в Молдову вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина. Российского чиновника Молдова отказалась пускать в свое воздушное пространство.

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