Додон назвал "провокацией" отказ во въезде в Молдову артистам РФ

Пятница, 28 июля 2017, 08:11

Президент Молдовы Игорь Додон назвал "очередной провокацией" отказ во въезде в Молдову российским артистам, которые направлялись в Приднестровье.

Об этом Додон написал на своей странице в Facebook.

"Категорически осуждаю необоснованное задержание граждан России в Кишиневском аэропорту. Расцениваю эти действия как очередную провокацию, направленную на срыв усилий президента по восстановлению молдавско-российских отношений, которые продолжают успешно развиваться", - написал он.

Ранее сообщалось, что депутату Госдумы РФ от Либерально-демократической партии Павлу Шперову, а также группе российских артистов запретили въезд в Молдову. Все они направлялись в Приднестровский регион для участия в мероприятиях, приуроченных к 25-летию миротворческой миссии на Днестре.

По информации Newsmaker.md, пограничная полиция Молдовы сообщила, что гражданам РФ "было отказано во въезде в Молдову из-за того, что они не выполнили условия для санкционированного пересечения государственной границы, не указав цель визита".

В ведомстве уточнили, что граждан России "не задерживали и не депортировали, а отказали во въезде в Молдову". Их отправят обратно ближайшим авиарейсом, пояснили в Пограничной полиции.