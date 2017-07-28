Япония присоединилась к США в вопросе введения новых санкций против КНДР

Пятница, 28 июля 2017, 08:22

Япония введет дополнительные санкции против Северной Кореи из-за ее ядерных и ракетных программ.

Об этом заявил министр иностранных дел Японии Фумио Кисида в пятницу, сообщает Reuters.

Министр заявил о планах Японии ввести дополнительные санкции через несколько часов после того, как Сенат США проголосовал за новые санкции против КНДР.

"Учитывая то, что мы не можем ожидать конструктивного диалога, давление на них имеет важное значение", - сказал он.

Сообщается, что Япония планирует заморозить активы пяти групп, в том числе двух из Китая, а также девяти человек.

Напомним, 27 июля Сенат США одобрил широкомасштабный законопроект о введении новых санкций против РФ, Ирана и КНДР, который будет направлен на подпись американскому президенту Дональду Трампу.