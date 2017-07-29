Нападение в Гамбурге: появились новые подробности о злоумышленнике с ножом

Суббота, 29 июля 2017, 10:36

Нападающий, который в супермаркете Гамбурга в пятницу смертельно ранил мужчину, был мигрантом. В Германии ему отказали в статусе беженца.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Очевидно, речь идет об иностранце, который должен был покинуть Германию, однако немецкие власти не могли его депортировать из-за отсутствия документов", - сообщил в пятницу бургомистр Гамбурга Олаф Шольц.

По данным правоохранителей, преступник является 26-летним выходцем из одной из арабских стран, родившийся в Объединенных Арабских Эмиратах. Гражданином какой страны он является, не сообщается.

По данным немецкого издания Tagesspiegel, задержанный был уже известен спецслужбам как исламист. Агентство dpa со ссылкой на источники в полиции сообщает о его связи с салафистами.

Бургомистр также не сообщил, руководствовался ли нападающий террористическими мотивами. Полиция намерена представить результаты расследования в субботу. При этом свидетели с места преступления сообщили, что мужчина во время нападения кричал "Аллах акбар!"

Напомним, в пятницу преступник, вооруженный кухонным ножом, напал в супермаркете на 50-летнего мужчину, который скончался на месте преступления. После этого он выбежал на улицу и ранил еще четырех мужчин и одну женщину.