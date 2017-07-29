Найти
АКТУАЛЬНО

Пожар в турецком отеле: пострадали туристы, эвакуированы 400 человек

В США выразили протест из-за санкций РФ против американских дипломатов

Белый дом: Трамп подпишет закон о санкциях против России

Украинский пилот героически посадил в Стамбуле самолет, несмотря на разбитую градом кабину

В Хельсинки мужчина совершил наезд на толпу людей, есть погибший и раненые

В Гамбурге мужчина бросился с ножом на людей: один погибший, несколько раненых



Пожар в турецком отеле: пострадали туристы, эвакуированы 400 человек

Суббота, 29 июля 2017, 11:34
Версия для печати Комментарии

Пожар вспыхнул в субботу в ранце в пятизвездочном отеле в турецкой Анталии.

Об этом сообщает Mynet.

Огонь вспыхнул около 8:00 утра в районе кухни одного из элитных отелей Кемера. Сотрудникам отеля пришлось евакуировать почти 400 отдыхающих, среди которых иностранцы и турецкие граждане.

 

В больницу доставили 14 человек, среди них четверо россиян и десять турок.

На место пожара прибыли несколько бригад пожарных. Некоторых туристов эвакуировали через балкон.

 

Как сообщает Hurriyet, гости отеля жаловались, что противопожарная система в отеле не работала. Также были заперты двери к пожарным лестницам.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
12:38
В Шотландии хотят помешать Трампу построить поле для гольфа
11:52
Порошенко наградил пилота, который "вслепую" посадил самолет в Стамбуле
11:34
Пожар в турецком отеле: пострадали туристы, эвакуированы 400 человек
11:06
В США выразили протест из-за санкций РФ против американских дипломатов
10:36
Нападение в Гамбурге: появились новые подробности о злоумышленнике с ножом
10:13
Лавров объяснил Тиллерсону, почему Россия ввела санкции против дипломатов США
09:51
Белый дом: Трамп подпишет закон о санкциях против России
21:02
Пентагон: КНДР запустила вторую межконтинентальную баллистическую ракету
20:45
МИД РФ назвал инцидент с самолетом Рогозина "грубым антироссийским жестом"
20:28
фото, видео
Украинский пилот героически посадил в Стамбуле самолет, несмотря на разбитую градом кабину
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Оксана Бедратенко, украинская служба "Голоса Америки"

Сенат подтвердил новый пакет санкций: что именно ждет Россию

Если Трамп применит право вето, его – по всем признакам – законодатели смогут легко преодолеть. Но есть еще один вариант. А в межсессионный период действует норма, известная как "карманное вето" (pocket veto). Если президент в течение 10 дней не подписывает закон, то документ "умирает"...

Украинская правда, Европейская правда

Друзьям все, врагам закон: как Порошенко возвращает Украину к избирательному правосудию

Указ Порошенко возвращает Украину к традициям Януковича, во времена выборочного правосудия и манипулирования правом в свою пользу. Казус Саакашвили - это не вопрос личного конфликта двух политиков. Это попытка президента наделить себя безграничной властью...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка новостей возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  