Найти
АКТУАЛЬНО

Еврокомиссия открыла дело против Польши через судебную реформу

На новых паспортах Польши будет изображение Мемориала орлят во Львове

Пожар в турецком отеле: пострадали туристы, эвакуированы 400 человек

В США выразили протест из-за санкций РФ против американских дипломатов

Белый дом: Трамп подпишет закон о санкциях против России

Украинский пилот героически посадил в Стамбуле самолет, несмотря на разбитую градом кабину



В Шотландии хотят помешать Трампу построить поле для гольфа

Суббота, 29 июля 2017, 12:38
Версия для печати Комментарии

Компания президента США Trump Organization собирается построить в Шотландии второе крупное поле для гольфа. Шотландские природоохранные правительственные агентства выступили против.

Об этом в пятницу сообщило издание The Guardian.

Сразу два правительственных агентства - Шотландское агентство по охране окружающей среды и Шотландское природное наследие - заявили, что они опротестуют планы построить в регионе Абердиншир еще одно поле для гольфа.

Поле должно появиться в рамках существующего элитного курорта Trump International Golf Links. Здесь уже есть одно поле для гольфа на 18 лунок. Второе поле должно иметь аналогичные размеры. Трамп хотел назвать его в честь своей матери Мэри Маклеод, которая родилась и выросла в Шотландии.

Агентства утверждают, что строительство нарушит строгие правила загрязнения и защиты окружающей среды. В частности, что касается сохранения чистоты грунтовых вод.

Компания Трампа впервые объявила о намерениях расширить существующий курорт в Абердиншире в 2008 году. В проект планировали инвестировать миллиард фунтов стерлингов. Однако несколько споров за эти годы уже привели к сокращению планов.

Эрик Трамп, сын президента США и президент Trump Organization, в июне заявил о "огромных планах" относительно будущих инвестиций в курорт. По его словам, у компании есть "большой потенциал" по сооружению второго поля для гольфа.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:14
Еврокомиссия открыла дело против Польши через судебную реформу
13:45
Гамбургский нападавший был известен спецслужбам как исламист
13:20
На новых паспортах Польши будет изображение Мемориала орлят во Львове
12:38
В Шотландии хотят помешать Трампу построить поле для гольфа
11:52
Порошенко наградил пилота, который "вслепую" посадил самолет в Стамбуле
11:34
Пожар в турецком отеле: пострадали туристы, эвакуированы 400 человек
11:06
В США выразили протест из-за санкций РФ против американских дипломатов
10:36
Нападение в Гамбурге: появились новые подробности о злоумышленнике с ножом
10:13
Лавров объяснил Тиллерсону, почему Россия ввела санкции против дипломатов США
09:51
Белый дом: Трамп подпишет закон о санкциях против России
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Оксана Бедратенко, украинская служба "Голоса Америки"

Сенат подтвердил новый пакет санкций: что именно ждет Россию

Если Трамп применит право вето, его – по всем признакам – законодатели смогут легко преодолеть. Но есть еще один вариант. А в межсессионный период действует норма, известная как "карманное вето" (pocket veto). Если президент в течение 10 дней не подписывает закон, то документ "умирает"...

Украинская правда, Европейская правда

Друзьям все, врагам закон: как Порошенко возвращает Украину к избирательному правосудию

Указ Порошенко возвращает Украину к традициям Януковича, во времена выборочного правосудия и манипулирования правом в свою пользу. Казус Саакашвили - это не вопрос личного конфликта двух политиков. Это попытка президента наделить себя безграничной властью...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка новостей возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  