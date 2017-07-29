В Шотландии хотят помешать Трампу построить поле для гольфа

Суббота, 29 июля 2017, 12:38

Компания президента США Trump Organization собирается построить в Шотландии второе крупное поле для гольфа. Шотландские природоохранные правительственные агентства выступили против.

Об этом в пятницу сообщило издание The Guardian.

Сразу два правительственных агентства - Шотландское агентство по охране окружающей среды и Шотландское природное наследие - заявили, что они опротестуют планы построить в регионе Абердиншир еще одно поле для гольфа.

Поле должно появиться в рамках существующего элитного курорта Trump International Golf Links. Здесь уже есть одно поле для гольфа на 18 лунок. Второе поле должно иметь аналогичные размеры. Трамп хотел назвать его в честь своей матери Мэри Маклеод, которая родилась и выросла в Шотландии.

Агентства утверждают, что строительство нарушит строгие правила загрязнения и защиты окружающей среды. В частности, что касается сохранения чистоты грунтовых вод.

Компания Трампа впервые объявила о намерениях расширить существующий курорт в Абердиншире в 2008 году. В проект планировали инвестировать миллиард фунтов стерлингов. Однако несколько споров за эти годы уже привели к сокращению планов.

Эрик Трамп, сын президента США и президент Trump Organization, в июне заявил о "огромных планах" относительно будущих инвестиций в курорт. По его словам, у компании есть "большой потенциал" по сооружению второго поля для гольфа.