Рогозин угрожает санкциями всем, кто не пустил его в Молдову

Суббота, 29 июля 2017, 17:48

Россия готовит санкции против лиц, причастных к недопуску вице-премьера РФ Рогозина в воздушное пространство Румынии. Поэтому российский чиновник не смог осуществить запланированный визит в Молдову.

Об этом Рогозин заявил в интервью на канале "Россия 24", сообщает "ТАСС".

"Ответ будет, конечно. Мы точно установим, кто стоял за этими решениями в Кишиневе, Бухаресте, Будапеште, Брюсселе. Мы установим лица, принимавшие эти решения. Наши санкции будут выверены и очень адресные", - сказал он.

Напомним, визит Рогозина в Молдову было сорвано в пятницу, 28 июля. Румыния отказалась пропускать в свое воздушное пространство самолет с вице-премьером РФ на борту.

Российский вице-премьер летел в Молдову на мероприятия в Приднестровье по приглашению президента Игоря Додона.

Правительство Молдовы неоднократно призывал Москву отказаться от участия в мероприятиях, посвященных 25-летию миротворческой операции в Приднестровье.