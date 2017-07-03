Авиакомпания Wizz Air открыла новый рейс Киев-Варшава

Венгерский лоукост Wizz Air с 1 июля начал выполнять новый авиарейс Киев - Варшава.
Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
Рейсы на самолетах Airbus A320 будут выполняться с частотой три раза в неделю - по вторникам, четвергам и субботам. Билеты на рейсы по новому маршруту можно приобрести по цене от 759 грн в одну сторону.
Первый рейс Киев - Варшава из аэропорта "Жуляны" уже отправился в субботу, 1 июля.
Ранее авиакомпания анонсировала, что с 25-26 августа запустит три новых рейса из Киева в польские города Познань и Люблин, а также в немецкий Франкфурт-Хан.
Напомним, 18 июня авиакомпания Wizz Air начала выполнять рейсы по новому маршруту из аэропорта "Львов" в аэропорт Берлин-Шенефельд (Германия). С апреля Wizz Air также летает из Львова во Вроцлав.