Авиакомпания Wizz Air открыла новый рейс Киев-Варшава

Понедельник, 03 июля 2017, 13:18

Венгерский лоукост Wizz Air с 1 июля начал выполнять новый авиарейс Киев - Варшава.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Рейсы на самолетах Airbus A320 будут выполняться с частотой три раза в неделю - по вторникам, четвергам и субботам. Билеты на рейсы по новому маршруту можно приобрести по цене от 759 грн в одну сторону.

Первый рейс Киев - Варшава из аэропорта "Жуляны" уже отправился в субботу, 1 июля.

Ранее авиакомпания анонсировала, что с 25-26 августа запустит три новых рейса из Киева в польские города Познань и Люблин, а также в немецкий Франкфурт-Хан.

Напомним, 18 июня авиакомпания Wizz Air начала выполнять рейсы по новому маршруту из аэропорта "Львов" в аэропорт Берлин-Шенефельд (Германия). С апреля Wizz Air также летает из Львова во Вроцлав.