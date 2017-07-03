Путин, Макрон и Меркель на саммите G20 за рабочим завтраком обсудят Украину

Понедельник, 03 июля 2017, 16:21

Лидеры России, Германии и Франции в рамках рабочего завтрака "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге обсудят урегулирование кризиса на Востоке Украины.

Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает агентство "РИА Новости".

Встреча Путина, Макрона и Меркель пройдет на второй день форума, 8 июля, уточнил представитель Кремля.

"В ходе рабочего завтрака будут обсуждаться проблемы" двадцатки ", актуальные проблемы международной повестки дня, в частности акцент будет сделан на урегулировании вокруг Украины", - сказал Ушаков.

Напомним, сейчас идет работа по подготовке телефонного разговора лидеров стран "нормандского формата" с участием глав Украины, России, Германии и Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрона ранее заявлял, что в рамках "нормандского формата" необходимо разработать новые предпосылки для урегулирования конфликта на Донбассе.