Найти
АКТУАЛЬНО

Из-за пожара на концерте в Барселоне эвакуировали 20 000 человек

Рогозин угрожает санкциями всем, кто не пустил его в Молдову

В Испании бушуют лесные пожары, сотни людей эвакуированы

Россию будут вынуждены покинуть 700 американских дипломатов - росСМИ

Еврокомиссия открыла дело против Польши через судебную реформу

На новых паспортах Польши будет изображение Мемориала орлят во Львове



Из-за пожара на концерте в Барселоне эвакуировали 20 000 человек

Воскресенье, 30 июля 2017, 10:08
фото, видео
Версия для печати Комментарии

Около 20 000 человек были эвакуированы из-за пожара во время музыкального фестиваля в Барселоне.

Об этом сообщает El Pais.

Фестиваль Tomorrowland является одним из крупнейших музыкальных событий в Испании. Пожар произошел поздно вечером в субботу буквально перед началом выступления хедлайнера фестиваля Стива Аоки на сцене в парке Кан Зам.

 

Пожар вспыхнул в левой части сцены, очевидцы утверждают, что сцена буквально взорвалась. Сообщается, что шоу музыканта содержало пиротехнические элементы, которые и могли стать причиной пожара.

Около 20000 посетителей фестиваля были эвакуированы, а пожарные довольно быстро справились с огнем.

Медики, прибывшие на место происшествия, сообщили, что в результате пожара никто не пострадал.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:52
США хотят созвать экстренное заседание в ООН по КНДР
10:49
Стратегические бомбардировщики США провели маневры над Корейским полуостровом
10:08
фото, видео
Из-за пожара на концерте в Барселоне эвакуировали 20 000 человек
09:48
Варшава ответила на открытие Еврокомиссией дела против Польши
17:48
Рогозин угрожает санкциями всем, кто не пустил его в Молдову
17:25
Тиллерсон надеется, что благодаря санкциям Россия улучшит отношения с США
16:50
Четыре страны НАТО осудили испытания ракеты-носителя в Иране
16:19
На учения НАТО в Грузии прибыла вторая партия военной техники США
15:59
фото
В Таллине начали курсировать беспилотные автобусы
15:34
фото
В Испании бушуют лесные пожары, сотни людей эвакуированы
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Оксана Бедратенко, украинская служба "Голоса Америки"

Сенат подтвердил новый пакет санкций: что именно ждет Россию

Если Трамп применит право вето, его – по всем признакам – законодатели смогут легко преодолеть. Но есть еще один вариант. А в межсессионный период действует норма, известная как "карманное вето" (pocket veto). Если президент в течение 10 дней не подписывает закон, то документ "умирает"...

Украинская правда, Европейская правда

Друзьям все, врагам закон: как Порошенко возвращает Украину к избирательному правосудию

Указ Порошенко возвращает Украину к традициям Януковича, во времена выборочного правосудия и манипулирования правом в свою пользу. Казус Саакашвили - это не вопрос личного конфликта двух политиков. Это попытка президента наделить себя безграничной властью...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка новостей возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  