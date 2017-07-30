Из-за пожара на концерте в Барселоне эвакуировали 20 000 человек

Около 20 000 человек были эвакуированы из-за пожара во время музыкального фестиваля в Барселоне.
Об этом сообщает El Pais.
Фестиваль Tomorrowland является одним из крупнейших музыкальных событий в Испании. Пожар произошел поздно вечером в субботу буквально перед началом выступления хедлайнера фестиваля Стива Аоки на сцене в парке Кан Зам.
Пожар вспыхнул в левой части сцены, очевидцы утверждают, что сцена буквально взорвалась. Сообщается, что шоу музыканта содержало пиротехнические элементы, которые и могли стать причиной пожара.
Около 20000 посетителей фестиваля были эвакуированы, а пожарные довольно быстро справились с огнем.
Медики, прибывшие на место происшествия, сообщили, что в результате пожара никто не пострадал.