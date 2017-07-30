Из-за пожара на концерте в Барселоне эвакуировали 20 000 человек

Воскресенье, 30 июля 2017, 10:08

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Около 20 000 человек были эвакуированы из-за пожара во время музыкального фестиваля в Барселоне.

Об этом сообщает El Pais.

Фестиваль Tomorrowland является одним из крупнейших музыкальных событий в Испании. Пожар произошел поздно вечером в субботу буквально перед началом выступления хедлайнера фестиваля Стива Аоки на сцене в парке Кан Зам.

Пожар вспыхнул в левой части сцены, очевидцы утверждают, что сцена буквально взорвалась. Сообщается, что шоу музыканта содержало пиротехнические элементы, которые и могли стать причиной пожара.

Около 20000 посетителей фестиваля были эвакуированы, а пожарные довольно быстро справились с огнем.

Медики, прибывшие на место происшествия, сообщили, что в результате пожара никто не пострадал.